Guy Sebastian, die vrijdagavond een duet zingt met een van de finalisten van The voice of Holland, kan het enorm goed vinden met coach Ali B. De Australiër ziet een samenwerking met de Nederlandse rapper daarom wel zitten.

Ali B is in het programma de coach van kandidaat Menno. "Een enorm grappige vent", zegt Sebastian over de Wat zou je doen-rapper. "Het is net alsof we een tweeling zijn, want we lijken enorm op elkaar. Hij zegt precies de dingen over muziek die ik er ook over zeg en denk."

Sebastian zou best een nummer met de rapper willen opnemen. "De grootste hit die ik in Amerika scoorde was met rapper Lupe Fiasco (Battle Scars, red.). Het lijkt me ook geweldig om samen te werken met een Nederlandse artiest. Ik kom hier binnenkort weer terug, dus wie weet."

Sebastian scoort momenteel hit in Nederland

De 37-jarige Australiër scoort namelijk momenteel een hit met zijn single Before I Go, die op de 25e plaats staat in de Nederlandse Top 40. De zanger neemt nu zijn nieuwe album op en zal ter promotie hiervan ook weer ons land gaan bezoeken.

"Het album is wat schrijven betreft zo goed als af", vertelt Sebastian. "De afgelopen tijd heb ik veel meegemaakt. Ik ben vrienden verloren en op werkgebied ben ik veranderd van management. Dat soort dingen zorgen ervoor dat je in korte tijd volwassener wordt, en dat hoor je terug op het album."

Sebastian is hier dan nog redelijk onbekend, in thuisland Australië heeft hij al een grote staat van dienst opgebouwd. Als 21-jarige deed hij mee aan Australian Idol (de Australische versie van Idols), waar hij de winnaar van werd.

'Gek om zo jong al zo bekend te zijn'

De meeste albums die hij maakte bereikten de platinastatus en inmiddels is hij de bestverkopende mannelijke artiest in zijn thuisland. In 2015 mocht hij als eerste Australiër zijn land vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival, hij werd vijfde.

"Het was enorm gek", zegt de zanger over de grote successen die hij al op jonge leeftijd boekte. "Ik was best verlegen, had nooit de wens om beroemd te worden. Ik kwam dan ook veel uitdagingen tegen, maar het belangrijkste dat ik geleerd is dat je gewoon moet doorgaan als iets niet werkt. Niet alles kan een hit worden."

Zanger heeft favoriete Voice-finalist

Wellicht staat Patricia, Menno, Navarone en Dennis hetzelfde te wachten: de drie zangers en de band staan vrijdagavond in de finale van The Voice. Met een van hen zal Sebastian zijn single zingen, maar hij vindt alle vier de acts goed.

"Ze zijn allemaal anders, dat maakt het leuk. Patricia komt uit de musicalwereld en heeft een enorm bereik. Menno is de jonge pop guy, Dennis een echte crooner en Navarone een enorm goede rockband."

Toch heeft Sebastian wel een favoriet: "Patricia heeft echt een geweldige stem. Het lijkt me heel moeilijk om uit dat 'musical-malletje' te breken, maar haar lukt dat heel goed. Menno is trouwens ook heel goed, en grappig en sympathiek."

'Slim bedacht door John de Mol'

De zanger zal vanaf het komende seizoen zelf ook als coach optreden in de Australische versie van The Voice. "We hebben net de blind auditions opgenomen. Het leukst aan The Voice vind ik dat het zo positief is, dat is slim bedacht door John de Mol. De muziekindustrie is hard en dit is een goede manier voor talenten om te laten horen wat ze met hun stem kunnen. Ook al draait die stoel niet om, dan is het alsnog een mooie ervaring."

Die positiviteit wil Sebastian ook zeker in zijn coachrol laten zien. "Ik wil hen meegeven dat je je niet moet laten meeslepen met de roem. De reden waarom je voor dit beroep kiest, moet altijd muziek zijn. Muziek, daar draait het allemaal om."