Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

John Mayer - I Guess I Just Feel Like

De Amerikaanse singer-songwriter hintte al eerder op de komst van deze nieuwe single, die hij vermoedelijk ook gaat spelen op zijn tour door onder meer Australië en Amerika. In het akoestische nummer zingt Mayer over de tijd, die naar zijn mening voorbij vliegt. In oktober speelde de zanger en gitarist het nummer al op een festival. "Het heeft geen hitpotentie", zegt Mayer over het liedje. "Maar soms moet je gewoon de waarheid vertellen met je gitaar."

Pink - Walk Me Home

Pinks nieuwe album Hurt 2B Human komt naar verwachting uit in april, maar haar fans krijgen met deze powersong alvast een voorproefje van haar nieuwe muziek. De zangeres heeft het nummer samen geschreven met Nate Ruess (Fun.) en Scott Harris, die ook samenwerkte met Shawn Mendes. De zangeres geeft dit jaar twee concerten in Nederland, op 16 juni staat ze in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en 11 augustus geeft ze een concert op het Malieveld in Den haag.

Offset feat. Cardi B - Clout

De rapper, die onderdeel uitmaakt van het hiphopdrietal Migos, brengt vrijdag zijn debuutalbum Father of 4 uit. Clout is een samenwerking met Cardi B, zijn knipperlicht-echtgenote met wie hij momenteel weer zou samenwonen. De twee werkten al eerder samen: Offset was te horen op Cardi B's nummer Lick.

Adam Lambert - Feel Something

Het is alweer een tijdje geleden dat de zanger, die komende zondag met Queen optreedt tijdens de Oscaruitreiking, zelf nieuwe muziek uitbracht. In zijn nieuwe single zingt de voormalig American Idol-kandidaat over de moeilijke periode die hij onlangs doormaakte. "In dit nummer beschrijf ik mijn desillusies, mijn behoeften en het openen van mijn hart", deelde Lambert op Instagram.

Mötley Crue - The Dirt (Est. 1981)

Het duurt nog precies een maand voordat in Amerika The Dirt verschijnt, de biografiefilm die wordt gemaakt over de hardrockband die doorbrak in de jaren tachtig. Voor de film, die is gebaseerd op de gelijknamige biografie, nam de band een soundtrack op. The Dirt is hier een voorproefje van.

San Holo - Lead Me Back

De nieuwe single van de Nederlandse producer, dj en muzikant is de eerste van een drieluik, getiteld Gouldian Finch 3. Hij noemt Lead Me Back, waarin akoestische gitaar wordt gemixt met electronic dance music (EDM), "zijn meest persoonlijke nummer ooit". "Ik overwoog om het nummer niet uit te brengen, omdat het, doordat ik zing en gitaar speel, zo persoonlijk is. Het voelt echt alsof ik naakt ben", vertelt hij aan Alt Press.

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst samen met nieuwe muziek, je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.