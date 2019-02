Ondanks de wereldwijde erkenning voor de nummers die hij maakte voor de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, heeft Yann Tiersen spijt dat hij heeft meegewerkt aan het project. "Als ik het over mocht doen, had ik nee gezegd", aldus de componist.

Tiersen vindt het jammer dat hij met zijn muziek onlosmakelijk verbonden blijft aan de film, vertelt hij donderdag in gesprek met The Independent.

De muziek past naar zijn mening helemaal niet bij het Franse karakter van de film. "Het gebruik van de accordeon bijvoorbeeld. Dat voelt voor mij meer Keltisch dan Frans en heeft dus niks met de film te maken. Na de film heb ik zelfs een tijd geen accordeon gespeeld, omdat ik het niet meer mooi vond."

De componist vindt dat het maken van een soundtrack vanuit de maker zelf moet komen. "Regisseurs willen de soundtracks sturen, dat werkt niet vind ik."

Tiersen kon zich om die reden niet vinden in de filmwereld. "Er is veel te veel geld", zegt hij. "Het maken van soundtracks is echt een business en daar hou ik niet van."

De soundtrack van de romantische film kwam uit in 2001. De muziek won in 2001 een World Soundtrack Award voor Best Original Soundtrack of the Year en in 2002 een César Award voor de beste filmmuziek.

Twee jaar later maakte Tiersen nog de begeleidende muziek van de Duitse comedy Goodbye Lenin!. Hij geeft op 9 maart een concert in 013 in Tilburg.