Peter Tork, de bassist uit de band The Monkees, is op 77-jarige leeftijd overleden. De muzikant leed sinds 2009 aan tongkanker, meldt TMZ donderdag.

Het nieuws is bevestigd door de zus van de bassist.

The Monkees braken door in de jaren zestig en scoorden onder meer een grote hit met Daydream Believer, waarvan Tork de piano-intro verzorgde.

Naast het bespelen van de piano en basgitaar zong de artiest af en toe ook in nummers van de band. Zo was hij leadzanger in het nummer Long Title: Do I Have to Do This All Over Again?.

Eind jaren zestig verliet Tork de band om een solocarrière te starten. Toen The Monkees in de jaren tachtig een reünietour aankondigden, voegde hij zich weer bij de groep.

De muzikant laat zijn vrouw Pamela en drie kinderen achter.

Groep was Amerikaans antwoord op The Beatles

De jongensgroep was bij elkaar gebracht voor een gelijknamig tv-programma als een Amerikaans antwoord op The Beatles. De groep scoorde wereldhits met nummers als I'm a Believer (1966) en Daydream Believer (1967). Gerenommeerde schrijvers als Carole King en Neil Diamond schreven nummers voor The Monkees.

In 1967, op het toppunt van de populariteit van The Monkees, verkocht de groep meer albums dan The Beatles. Rond 1970 viel de band door onderlinge ruzies uit elkaar.

Sindsdien zijn The Monkees nog enkele keren bij elkaar gekomen. In 2012 overleed Davy Jones, de zanger van The Monkees.