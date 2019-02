Ariana Grande heeft een record van The Beatles geëvenaard door in de toonaangevende Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100 de eerste, tweede en derde plek in te nemen.

De top drie bestaat uit de nummers 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored en Thank U, Next, wat ook de naam is van het album waar de liedjes op staan.

The Beatles waren de eerste en tot nu toe enige artiesten die de gehele top drie van de Billboard Hot 100 bezetten. Dat gebeurde enkele weken achter elkaar in 1964, waarbij onder meer de nummers Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You en I Want To Hold Your Hand in de top vijf stonden.

De 25-jarige Grande heeft een roerige tijd achter de rug, waarin ze haar verloving met Pete Davidson verbrak en haar ex-vriend Mac Miller door een overdosis om het leven kwam.