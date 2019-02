Sheryl Crow staat op 16 juni in de 013 in Tilburg. De kaartverkoop voor het optreden van de All I Wanna Do-zangeres, begint op 22 februari.

De Amerikaanse artiest heeft in totaal negen studioalbums uitgebracht. Haar laatste album, Be Myself, dateert uit 2017.

Crow zei afgelopen zomer dat ze aan een nieuw album werkt. De eerste single van dat album, Wouldn't Wanne Be Like You, verscheen eind juni 2018.

In Tilburg zal de 57-jarige Crow vooral haar grootste hits spelen, waaronder All I Wanna Do, A Change Would Do You Good en If It Makes You Happy.