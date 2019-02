The Jonas Brothers, de Amerikaanse jongensgroep die bestaat uit de broers Joe, Nick en Kevin, zouden na zes jaar nieuwe muziek gaan maken. De band zou daarnaast ook een documentaire over de geplande reünie maken.

Volgens de Britse krant The Sun zouden Nick, Joe en Kevin Jonas vorige week naar Londen zijn gevlogen om hun terugkeer daar te plannen.

De leden van de groep brachten zo'n tien jaar geleden hun laatste album uit en het was de bedoeling dat zij in 2013 hier een vervolg aan zouden geven en ook op tournee zouden gaan. Twee dagen voordat de reeks concerten van start zou gaan, bliezen zij de tour echter af.

Ze lieten toen weten dat er "een kloof tussen hen was ontstaan" en dat er "grote onenigheid" was over de muzikale richting die de band op moest gaan. Drie weken later maakte de jongensgroep bekend ermee te stoppen.

Nieuw album en nieuwe documentaire

"Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en hun meningsverschillen zijn in de laatste jaren weer opgelost", meldt een bron aan de Britse krant. "Nadat zij solo successen hebben behaald en de tijd hebben genomen om te doen wat ze zelf wilden, vinden ze dat nu het juiste moment is aangebroken om weer samen te komen."

Het is de bedoeling dat The Jonas Brothers een nieuw album uitbrengen en in een documentaire de weg hiernaartoe vastleggen.

De groep werd in 2005 gevormd en brak door vanwege een rol in Disney-film Camp Rock. The Jonas Brothers verkochten wereldwijd twintig miljoen platen.

Nick Jonas (26), nu getrouwd met actrice Priyanka Chopra, bracht twee soloalbums uit en is daarnaast actief als acteur. Hij is onder meer te zien in Jumanji: Welcome to the Jungle, naast Dwayne Johnson en Jack Black.

Joe Jonas (29) vormde de band DNCE, bekend van de hit Cake by the Ocean en hun broer Kevin (31) werd ondernemer.