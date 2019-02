Liam Gallagher zal worden aangeklaagd door zijn broer Noel als eerstgenoemde Oasis-nummers zingt in de recent aangekondigde documentaire As It Was.

Volgens Liam gaat het over een fragment waarin te zien is hoe hij het Oasis-nummer Live Forever zingt tijdens het One Love concert in Manchester.

De opbrengst van dat concert ging naar de nabestaanden van de aanslag in Manchester in mei 2017, tijdens een concert van Ariana Grande. Volgens Liam zou het bewuste fragment zijn broer irriteren, omdat deze niet aanwezig was bij het benefietconcert.

Tijdens en na het optreden schold Liam zijn broer verrot, maar de concertorganisatie nam het voor Noel op. Volgens hen was het nooit de bedoeling dat Noel zou optreden.

Documentaire belicht alle periodes uit leven van artiest

Liam maakte enkele dagen geleden bekend dat As It Was is afgerond en later dit jaar zal verschijnen.

In de door Charlie Lightening gemaakte documentaire wordt de jongere Gallagher-broer gevolgd tijdens de pieken in Oasis, de dieptepunten na het stoppen van de band, om vervolgens te eindigen bij de succesvolle solocarrière van Liam.

De ruzie vormt een volgende aflevering in het dispuut dat de twee broers hebben om de nummers die ze ooit in Oasis zongen. Noel heeft bijna alle liedjes geschreven, het is daarom aannemelijk dat hij in een mogelijke rechtszaak de bovenliggende partij wordt.