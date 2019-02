Nick Cave komt eind mei naar Nederland voor twee Conversations with Nick Cave-avonden, waarbij hij vragen van het publiek beantwoordt en nummers speelt op de piano.

Cave is op 26 mei in Het Concertgebouw in Amsterdam te vinden en een dag later in TivoliVredenburg in Utrecht.

De 61-jarige Australiër omschrijft de avonden als "een oefening in verbinding".

"Ik denk dat een direct gesprek met het publiek waardevol kan zijn", aldus de muzikant.

Afgelopen zomer trad Cave nog in Nederland op met zijn band The Bad Seeds tijdens het festival Down the Rabbit Hole.

De kaartverkoop voor beide concerten start donderdag via de websites van de zalen.