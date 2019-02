Voormalig Yellow Claw-lid Bizzey stond afgelopen zaterdag met zijn soloshow What would Jesus do? in de Amsterdamse Afas Live. Hieronder volgt een overzicht van recensies uit landelijke media.

NRC - 4 sterren

"Met vooruitstrevende muziek als trage dembow en snellere reggaeton, allemaal gedraaid en waar nodig vakkundig gemixt door de Amsterdamse DJ Abstract, pakte Bizzey het gretige publiek in. Er werd hitsig gedanst en de temperatuur steeg. (…) Als Bizzey zo blijft voorlopen op de rest van muziekmakend Nederland kan hij van What would Jesus do? prima een jaarlijks terugkerend evenement maken."

Trouw - 4 sterren

"Visueel valt er vanavond veel te genieten: er zijn dansers, vuurwerk, confetti, videoclips, een showtrap en visuals. Zelden was een Nederlandse hiphopshow zo ambitieus. (…) Meer dan tien van zijn gasten komen in eigen persoon langs, onder wie grote jongens als Hef, Boef, Frenna, Josylvio, Jonna Fraser en Mula B. Het tekent de hechtheid in de Nederlandse hiphopscene en de centrale rol die Bizzey daarin speelt."

de Volkskrant - 3 sterren

"In razend tempo volgden de hits elkaar op. Er waren vuurspuwers en confettikanonnen. Alles wat bij grote stadionconcerten tot de standaard behoort, was er. (…) Alles klopte, maar toch bleek het repertoire van Bizzey te eenvormig om langer dan een half uur te boeien. Na tien shout outs naar DJ Abstract weet je wel dat hij jarig is en verlang je naar enige variatie in de beats."

