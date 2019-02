Architects, de beoogde hoofdact voor het festival Jera On Air, hebben hun optreden afgezegd. De band is niet blij met de grootte waarop hun bandnaam is vermeld op de poster.

"We zijn geboekt als headliner voor het festival, maar zo zijn we niet op de poster gezet", luidt de verklaring van de band. "Dit is wellicht een overdreven reactie, maar we hebben dit besloten omdat het een principekwestie is voor ons."

Thijs Vogels, de woordvoerder van het festival, bevestigt dit aan 3voor12. "We zijn er wel van geschrokken. Ze stonden naast Sum 41 op de poster, maar onder Parkway Drive. Dat is de headliner van de zaterdag."

Architects wilden net zo groot op de poster staan, omdat zij op vrijdag de hoofdact zijn. Daar zou de band Parkway Drive weer niet akkoord mee zijn gegaan. Toen de festivalorganisatie dat aan Architects liet weten, besloot de band zich terug te trekken.

Vogels vertelt aan het AD dat de organisatoren "er alles aan hebben gedaan" om de Britse metalcoreband toch over te halen om op te treden. "We hebben nieuwe posters laten afdrukken, ze extra geld geboden, maar het kwaad was al geschied. Ontzettend klote, maar het is niet anders."

De organisatie van Jera On Air zoekt nu naar een vervangende act, waar momenteel gesprekken over plaatsvinden. Het festival vindt van 27 tot 29 juni plaats in Ysselstein, nabij Deurne.