En Vogue staat vrijdag en zaterdag samen met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. De drie vrouwen, die in de jaren negentig grote hits scoorden met onder meer Don't Let Go, waren al bekend met één lid van de Nederlandse gelegenheidsformatie.

"Glennis Grace kenden we al", vertelt de soulgroep in gesprek met NU.nl. "We hebben haar niet gezien in America's Got Talent, maar raakten hierdoor wel bekend met haar."

"Ze is geweldig en wij zijn enorm fan van haar stem. We hebben inderdaad gehoord dat ze het ontzettend goed deed in America's Got Talent. Ze is een enorm getalenteerde zangeres."

En Vogue verheugt zich op de optredens in de Ziggo Dome. "We hebben al veel over de optredens van de Ladies of Soul gehoord en hoe geweldig ze zijn. We verheugen ons er enorm op om met hen op het podium te staan."

'Jaren negentig waren mooie periode in de muziek'

Tijdens de shows in de Ziggo Dome met Grace, Berget Lewis, Candy Dulfer en Edsilia Rombley zal de groep vijf van hun grootste hits ten gehore brengen. Grote kans dat daar Don't Let Go bij zit, de single waarmee En Vogue in 1997 de tweede plek in de Top 40 behaalde. Eerder werden Whatta Man (met Salt 'n' Pepa), Free your Mind en My Lovin' al grote hits van de groep, die in totaal zeven keer is genomineerd voor een Grammy.

"De jaren negentig waren zo'n mooie periode op muziekgebied", vinden de groepsleden. "We brachten toen onze eerste single uit en scoorden toen een aantal hits, dus we worden vaak in verband gebracht met 90's-r&b."

Op de vraag wat hun eigen favoriete jarennegentigartiesten zijn, kunnen ze eigenlijk geen antwoord geven. "We hebben veel te veel favorieten. Blackstreet, SWV, TLC, Brandy & Monica, Erykah Badu, Mary J. Blige… Te veel om op te noemen eigenlijk."

Groep zong veel over 'women empowerment'

Veel r&b-zangeressen uit de jaren negentig brachten liedjes uit waarin emancipatie een hoofdrol speelde, zo ook En Vogue. Over dat onderwerp wordt tegenwoordig nog steeds vaak gesproken, maar minder over gezongen, zo stellen de groepsleden vast.

"De platenmaatschappij heeft vaak het laatste zegje over de singlekeuze en kiest dan voor een ander liedje, dat het volgens hen beter doet op de radio. Ook wij hebben destijds meningsverschillen gehad op dit gebied, maar we hebben er wel altijd voor gevochten om onze eigen liedkeuzes uit te brengen."

De groep viert binnenkort het dertigjarig jubileum en is nog steeds heel actief. "We hebben onlangs ons zevende studioalbum Electric Café uitgebracht en toeren nog heel veel."