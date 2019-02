Gelegenheidsformatie Ladies of Soul, bestaande uit zangeressen Edsilia Rombley, Berget Lewis en Glennis Grace en saxofoniste Candy Dulfer, geeft dit weekend weer twee optredens in de Ziggo Dome. Wat zijn de unieke kwaliteiten van de zangeressen?

Ladies of Soul in het kort Het eerste concert van Ladies of Soul vond plaats op Valentijnsdag in 2014

De vijf oorspronkelijke leden - Berget Lewis, Edsilia Rombley, Glennis Grace, Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis - kennen elkaar allemaal van jongs af aan

Trijntje Oosterhuis verliet Ladies of Soul in 2017 om zich te focussen op haar solocarrière

"Er zijn misschien betere zangeressen, maar die kunnen zo'n show niet dragen", zegt muziekjournalist Jasper van Vugt tegen NU.nl over Rombley, Lewis en Grace. "Wat zij doen is niet alleen zingen, het is echt performen. Dat kunnen ze alle drie heel goed en dat maakt het spectaculair."

Volgens Van Vugt zit er zangtechnisch geen zwakke schakel in de Ladies of Soul. "Qua stemmen en stijlen is er wel wat overlap, maar ze hebben allemaal hun eigen accent."

Lewis wordt door de muziekjournalist omschreven als de onbekendste van de groep. "Wat ik van haar interessant vind, is dat ze een gospelachtergrond heeft. Dat zorgt voor een bepaalde lading. Dat randje zie je ook terug als je kijkt naar haar carrière, bijvoorbeeld toen ze meedeed in The Passion. Tegelijk is ze ook heel divers; zo heeft ze een paar nummers ingezongen van een happy-hardcoregroep en heeft ze in musicals gespeeld."

Volgens zangeres Shirma Rouse, die gastartiest is bij de Ladies of Soul-concerten, is Lewis "een vocaal beest". "Deze vrouw kan ieder genre zingen", stelt Rouse. "Ze beheerst alle stijlen: van soul tot jazz tot rock en gospel. Haar verbintenis met gospelmuziek vind ik heel mooi, daardoor weet ze echt een verhaal te vertellen. Maar je kunt haar ook Skunk Anansie laten zingen."

"Het woord 'soul' is het eerste dat bij me opkomt als ik denk aan Berget", zegt One'sy Muller, die op NPO Radio 2 het programma Soul Night met One'sy presenteert. "Ik heb haar live gezien in de musical Dreamgirls en dat kwam echt enorm binnen. Ze kan van die mooie, prachtige uithalen doen. Dan komt haar stem ook het meest tot z'n recht."

Rombley zit volgens Van Vugt wat meer in de r&b- en pophoek. "Tegelijk heeft ze ervaring met jazz. Zo heeft ze gewerkt met Michiel Borstlap, een gerenommeerde pianist. Overigens begon ze haar carrière als lid van de r&b-groep Dignity. Zij is de enige van de groep van wie je nu nog wat hoort."

Rouse vergelijkt Rombleys stem met boter. "Haar stem is smeuïg en geeft warmte, het is zo'n stem die je een veilig gevoel kan geven. Je hoort er ook inleving en vertellingskracht in."

"Ik hou heel erg van diepe, warme stemmen", zegt Muller over Rombley. "Ze heeft ook een lage stem, dat klinkt ook heel fijn. Dat raakt me echt heel diep vanbinnen."

Over Glennis Grace vraagt Van Vugt zich af wat ze nog doet bij de Ladies of Soul. "Ze zou zo'n grote show ook op eigen kracht kunnen doen. Qua bekendheid heeft ze natuurlijk een enorme sprong gemaakt dankzij haar deelname aan America's Got Talent. Qua stijl ligt Whitney Houston, haar idool, haar natuurlijk erg goed: een beetje soul met popinvloeden."

Volgens Rouse is het stembereik van Glennis Grace eindeloos. "Ze heeft de stem van een nachtegaal. Het maakt ook niet uit of ze in het Nederlands of in het Engels zingt: het klinkt allemaal prachtig. Ik vind het ook niet raar dat ze optreedt met nummers van Whitney, want dat is een zelfde soort vibe."

Muller omschrijft Glennis Grace als iemand met "enorm veel power" in haar stem. "Wat ik heel mooi vind is dat ze nummers kan zingen waarin ze heel erg uithaalt, maar dat ze ook heel klein kan zingen, en dat klinkt dan net zo mooi. Soms zie je bij artiesten dat bij het een of ander hun stem aan kracht verliest, maar dat is bij haar niet het geval."

Oosterhuis was ook een van de Ladies of Soul, maar na de concerten in 2017 maakte ze bekend te stoppen zodat ze zich meer op haar solocarrière kon richten. Vorig jaar deed ze nog wel mee als gastartieste.

Volgens Van Vugt is haar vertrek "wel een aderlating". "Artistiek-inhoudelijk is ze sterker dan de rest."

"Ze blijft een 'lady of soul'", zegt Rouse. "Trijntjes stem is een combinatie van een stukje soul, een stukje pop en een stukje aangenaamheid. Ze is heel allround, ze kan alles."

Ook Muller is van mening dat Oosterhuis een "uniek stemgeluid" heeft. "Als je Trijntje hoort, weet je meteen dat zij het is, dus ze was zeker belangrijk voor de Ladies of Soul. Als ze gingen harmonizen vond ik dat ook heel mooi, haar stem paste daar perfect bij."