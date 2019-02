Rapper Winne, een van de beste vrienden van de doodgeschoten rapper Feis, twijfelde na diens dood of hij nog op tournee wilde.

"De afgelopen tien jaar heb ik bijna nooit een optreden gedaan zonder Feis. Ik weet niet of het ooit weer zo leuk wordt", aldus de rapper in een interview met De Volkskrant.

"Maar als ik deze tour had gecanceld en mezelf de ruimte had gegeven ander werk te vinden, was ik misschien nooit meer op het podium gestapt", vertelt hij.

Voor Winne was Feis meer dan een vriend, hij zag hem als zijn broer. "Vriendschap kan kapotgaan, maar een familieband eindigt alleen met de dood. Dat is nu gebeurd", aldus de rapper.

Over het rouwen over zijn vriend zegt Winne dat hij dit het liefst met anderen doet. "Deze last is te groot om alleen te dragen. Het is belangrijk om in deze periode te praten. Het verdriet, de pijn; de cocktail van emoties moet uit mijn lijf. Anders maakt het me ziek", vertelt hij.

Feis werd op 1 januari neergeschoten

Feis, die eigenlijk Faisal Mssyeh heette, werd op 1 januari samen met zijn broer neergeschoten voor een restaurant in Rotterdam.

In de horecagelegenheid zou ruzie zijn ontstaan omdat iemand een andere man "klein" had genoemd. De man trok hierop een wapen en vervolgens werd een grote groep bezoekers het restaurant uitgezet.

Buiten werden schoten gelost, waarbij de 32-jarige Feis en zijn broer geraakt werden. De rapper overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. Zijn broer raakte in coma, waar hij onlangs uit is ontwaakt.