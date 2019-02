Goede vrienden Nicky Romero (30) en David Guetta (51) brengen vrijdag hun gezamenlijke nieuwe single Ring the Alarm uit. Het is niet de eerste keer dat ze samenwerken, en ook nu weer genoot de Nederlandse producent en dj ook dit keer weer van het muziek maken met de Fransman.

"David is bijzonder", zegt Romero tegen NU.nl. "Hij heeft de dancemuziekstroming van begin af aan meegemaakt en was toen ik begon met muziek maken echt al een grote naam."

Romero en Guetta leerden elkaar tien jaar geleden kennen toen de Nederlander een bewerking maakte van Guetta's hits Memories en When Love Takes Over. De Fransman nodigde de jonge Nederlander vervolgens uit om mee te gaan op tournee. In 2011, het jaar waarin Romero doorbrak, werkte hij voor het eerst samen met Guetta; ze maakten toen samen Wild One Two, met zangeres Sia.

"Heel gek om dan ineens samen in een studio te staan", vindt de producent. "Hij is niet alleen een collega, maar ook mijn mentor en een soort vader in de muziekindustrie. Het voelt een beetje alsof je met Johan Cruijff in je eigen achtertuin een balletje mag overschieten."

'Net pingpong of stijldansen'

Er volgden meerdere samenwerkingen, maar de laatste jaren gingen beiden hun eigen weg. "Hij ging een andere kant op, meer richting de hiphop en r&b, en maakte wat singles met hiphopartiesten. Ik was meer van de melodieën en beats."

Vorig jaar kwam daar verandering in, toen de vrienden besloten om weer iets samen te maken. Ring the Alarm is ontstaan vanuit een idee van Romero, waar beide producenten om en om verder aan hebben gewerkt.

"Net als met pingpong en stijldansen maakt de één een move en past de ander zich daarop aan. Ik heb in eerste instantie een demo naar David gestuurd en hij heeft in zijn studio op Ibiza verder gewerkt aan de track. We hebben zo heen en weer gewerkt tot de uiteindelijke single is ontstaan, dat ging heel organisch", vertelt de Nederlander.

Romero is heel blij met hoe de single uiteindelijk klinkt. "De hook komt van hem, David heeft een ontzettend goed oor voor wat werkt en wat niet. Hij kan heel goed dingen vertalen naar de radio en de dansvloer. Het is elke keer top om met hem te werken."

Nederlander keert terug naar Las Vegas

Romero kondigt vrijdag ook zijn terugkeer in Las Vegas aan, waar hij een reeks shows gaat verzorgen. "Het is het Disneyland voor volwassenen, de stad van entertainment", zegt hij over de Amerikaanse stad. "Links van je staat Céline Dion, rechts Britney Spears. Het zijn echt legendes die daar optreden."

Het leuke van 'Vegas' is volgens Romero dat de hele wereld daar komt. "Niet alleen Amerikanen. Het is een superinternationale plek om te draaien, elke keer sta je voor een ander publiek. Las Vegas is echt een plek waar mensen een weekend helemaal uit hun plaat gaan en een avond even alles willen vergeten met feesten. Supergaaf om daar een onderdeel van te mogen zijn."