Acht tot nog toe onbekende nummers van Herman Brood zijn zondag voor het eerst te horen tijdens een albumrelease van de Nederlandse band Vitesse in Hengelo. De nummers stammen nog van voor zijn succesvolle periode bij The Wild Romance.

De voormalige rockzanger maakte in 1975 en 1976 deel uit van Vitesse, waar hij de nummers destijds inzong in de Stable Studio in Arnhem.

Vitesse werd in 1994 opgeheven, maar met behulp van een crowdfundingactie zijn de verloren nummers opgenomen in een album, dat aanstaande zondag in Café de Cactus in Hengelo gepresenteerd zal worden.

In de zaal zullen genodigden zitten die hebben meebetaald aan de crowdfundingactie, net als familieleden van Brood. Onder anderen zijn weduwe, Xandra Brood en één van zijn dochters zijn waarschijnlijk aanwezig, zegt eigenaar Erik Kwakman van Café de Cactus tegen Tubantia.

Herman Brood overleed in 2001 op 54-jarige leeftijd nadat hij van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam was gesprongen. Hij boekte successen als muzikant en kunstenaar en stond bekend om zijn openlijke drugsgebruik.