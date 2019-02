Mental Theo vindt het jammer om te zien hoe de dance-scene in de loop der jaren is veranderd.

In een interview met Noisey vertelt de 54-jarige dj over de muziek en sfeer van vroeger. "Die platen zijn gemaakt om in een bepaalde flow te komen. Nu moet alles met een opbouw en een break en een drop, en een ditje en een datje. Iedereen moet er hip uitzien, de duurste merkkleding aanhebben, cool zijn."

Mental Theo, die in het echt Theo Nabuurs heet, werd in de jaren 90 beroemd met het happy hardcore-duo Charly Lownoise & Mental Theo. Afgelopen weekend stonden zij tweemaal in een uitverkochte Ziggo Dome. Het interview met Noisey gaat over het algemenere beeld van de dance-scene.

"Mensen letten op elkaar, als ze niet al met hun telefoon bezig zijn", zegt Nabuurs. "In die tijd stond je op de vloer, met je ogen dicht en ging je op een flow mee. Dat is verloren gegaan in de laatste twintig jaar, en dat is jammer. Op sommige technofeesten in Amsterdam heb je dat wel, dat de mensen dat snappen."

Charly Lownoise & Mental Theo braken in 1995 door met Wonderfull Days. Daarna volgden hits als Stars, Your Smile en Hardcore Feelings.