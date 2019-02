Ariana Grande heeft drie verschillende versies van haar hit Thank U, Next opgenomen, voordat ze besloot welke moest worden uitgebracht. Die twijfel had te maken met haar onstuimige relatie met Pete Davidson.

In de radio-uitzending The Zach Sang Show vertelt Grande dat ze vanaf het eerste moment al niet helemaal zeker was over haar idee om in Thank U, Next haar verschillende exen te bedanken. "Ik heb ook een versie zonder die namen gemaakt. Dat ging nog steeds om het omarmen van fouten en de dingen die ik geleerd heb, maar minder direct."

De zangeres vertelt dat haar team vanaf het begin al wist dat de oorspronkelijke versie het beste was. "Mijn relatie ging op en neer en ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik heb nog een versie geschreven waarin we gingen trouwen en een versie waarin we helemaal niet meer met elkaar spraken. Ik wilde alle mogelijkheden vangen. Best eng, omdat het om mijn eigen leven gaat."

Ariana Grande verloofde zich vorig jaar met komiek Pete Davidson, maar het stel blies hun trouwplannen af in oktober. Grandes rouw om haar overleden ex Mac Miller zou het breekpunt van de relatie zijn geweest.

In november bracht de zangeres Thank U, Next als single uit. In februari verscheen het gelijknamige album, waarop onder meer de hit 7 Rings te horen is.