De Ierse singer-songwriter Hozier komt op zondag 1 september naar de Amsterdamse AFAS Live. Het optreden maakt deel uit van zijn tour rond zijn nieuwe album Wasteland, Baby!.

Hozier start zijn tour op 10 maart in de Verenigde Staten en komt later naar Europa. Eerder kondigde hij al aan dat zijn tweede album op 1 maart zal verschijnen. "Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest en het is een genoegen om hem eindelijk te kunnen delen."

De zanger brak in 2014 door met zijn album Hozier, met name bekend van de hit Take Me To Church. Die plaat was onder meer goed voor een Grammy-nominatie.

De kaartverkoop voor het komende concert in Amsterdam start op 22 februari op Ticketmaster.