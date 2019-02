Het is nooit de bedoeling van Jebroer geweest om de politie in diskrediet te brengen. Dat laat de rapper via zijn management weten na de ontstane ophef over de videoclip bij het nummer Polizei, waarin de suggestie wordt gewekt dat hij langs de kant wordt gezet in het programma Wegmisbruikers.

Jebroer gaat er vervolgens vandoor, waarna zogenaamde agenten de achtervolging inzetten. Daarbij worden schijnbaar snelheden van 200 kilometer per uur gehaald. Ook worden andere verkeersregels overtreden.

"We willen graag benadrukken dat het nooit de bedoeling van de clip is geweest om onveiligheid in het verkeer te promoten of om de politie in diskrediet te brengen", aldus het management.

"Voor zover dit wel zo is overgekomen, betreuren wij dit. Het doel van de videoclip was om met goede intenties en op een creatieve manier de nieuwe single van Jebroer onder de aandacht te brengen."

'Fictieve snelheden zijn later in beeld gemonteerd'

Volgens het management is de clip "in alle enthousiasme, met de juiste vergunningen en met medeweten van de politie" opgenomen.

"Helaas zijn er in dat enthousiasme bepaalde afspraken niet nagekomen en dat betreuren wij. Zo hebben twee acteurs in een burgerauto politiepakken aangehad op de openbare weg, iets dat niet had mogen gebeuren. Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid voor het door rood rijden en het rechts afslaan over het verdrijvingsvlak."

Dat er snelheden van 200 kilometer per uur zouden zijn gehaald, klopt echter niet. "Deze fictieve snelheden zijn later in het beeld gemonteerd. Daarnaast is het onjuist dat er op de openbare weg zonder toestemming van de politie gebruik is gemaakt van politiewagens. De beelden in de parkeergarage zijn namelijk geschoten met toestemming en onder toeziend oog van de politie."

Politie vroeg Jebroer om aanpassingen te doen in clip

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat in een gesprek met het management is gevraagd om enkele aanpassingen te doen in de clip. "Bijvoorbeeld door een tekst in beeld te brengen aan het begin van de clip waaruit blijkt dat er sprake is van fictie en dat er uitsluitend acteurs te zien zijn."

Het management was echter niet bereid tot aanpassingen, aldus de woordvoerder. "De politie betreurt dat en buigt zich nu alsnog over het nemen van maatregelen."

Jebroer wil "hoe dan ook" de op gang gekomen discussie over veilig verkeer in Nederland op een positieve manier voortzetten. "Hierover later meer", aldus zijn management.