Dankzij het nummer This Is America is Childish Gambino de grote winnaar geworden van de Grammy's, die in de nacht van zondag op maandag werden uitgereikt. De Amerikaanse rapper ging naar huis met in totaal vier beeldjes.

Het confronterende This is America van Childish Gambino, artietstennaam van Donald Glover, won de prijs voor beste nummer van het jaar en 'Record of the year'. Het is de eerste keer dat de eerstgenoemde prijs naar een rapnummer gaat. De clip van het nummer over politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten werd eerder op zondag al geëerd als beste video.

De artiest zelf was niet aanwezig bij de uitreiking. Net als onder meer Kendrick Lamar bleef hij weg uit protest tegen het in hun ogen gebrek aan waardering voor hiphop in het algemeen en rap in het bijzonder bij de meeste prestigieuze muziekprijzen.

Kacey Musgraves ging naar huis met de Grammy voor album van het jaar. De Amerikaanse countryzangers kreeg het beeldje voor haar plaat Golden Hour. Pharrell Williams werd uitgeroepen tot producer van het jaar. Hij versloeg onder anderen Kanye West.

Ariana Grande won voor de eerste keer in haar carrière een Grammy. De 25-jarige zangeres won de prijs voor 'Best Pop Vocal Album' voor Sweetener. Cardi B won als eerste vrouwelijke rapper een Grammy voor een solo-album voor haar plaat Invasion of Privacy.

De in 2017 overleden Chris Cornell sleepte postuum een Grammy in de wacht. De Soundgarden-voorman kreeg de award in de categorie 'Best Rock Performance voor When Bad Does Good. Verder vielen ook Beck en Willie Nelson in de prijzen.

Veel Grammy's eerder op de dag al uitgereikt

De meeste awards werden in de nacht van maandag op zondag tijdens de uitreikingsshow in Los Angeles verdeeld maar vanwege het grote aantal categorieën werden de winnaars van sommige Grammy's eerder op de dag albekendgemaakt.

Zo won Lady Gaga de Grammy voor beste lied in visuele media voor haar nummer Shallow, dat te horen is in de film A Star is Born. De Amerikaanse zangeres ging uiteindelijk met drie Grammy's naar huis. De prijs voor beste filmsoundtrack ging naar Kendrick Lamar, die de muziek voor de film Black Panther produceerde.

Tijdens de uitreikingsceremonie waren er optredens van onder meer Lady Gaga, Post Malone, Katy Perry en Ricky Martin. De show werd gepresenteerd door zangeres Alicia Keys. Ook was er een gastoptreden van voormalig First Lady Michelle Obama.