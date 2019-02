De Britse rapper Cadet is zaterdagochtend overleden. De artiest raakte betrokken bij een auto-ongeluk, terwijl hij onderweg was naar een optreden. Blaine Cameron Johnson, zoals hij eigenlijk heette, is 28 jaar geworden.

Dat bevestigt zijn familie op het Instagram-account van Cadet. "We willen het verdrietige nieuws delen dat Cadet op de vroege zaterdagochtend is overleden." De rapper zat op dat moment in een taxi, op weg naar een optreden.

Meerdere collega's van Cadet hebben inmiddels hun medeleven betuigd. "Ik kan het niet geloven", zegt dj Semtex. "Ik stond vorige week nog met hem op het podium. Ik heb een man nog nooit zo gelukkig gezien."

Cadet zou begin juli optreden op het Britse Wireless Festival.

De rapper groeide op in Londen en brak door in een muziekgezelschap dat hij vormde met MC's Konan, Krept, en Redz. In 2016 bracht hij zijn eerste soloalbum The Commitment uit, een jaar later kwam hij met zijn meest recente plaat The Commitment 2.