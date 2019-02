Davina Michelle is een van de gastartiesten bij de concerten die Marco Borsato komende zomer geeft in De Kuip in Rotterdam.

"Ja dat ga ik doen, leuk hè", vertelde Michelle aan De Telegraaf. "Het kan niet leuker, ik heb er echt enorm veel zin in."

Borsato wilde het nieuws nog niet bevestigen, maar is wel vol lof over de 23-jarige Rotterdamse. "Ze is ontwapenend, ze is echt, ze is anders en ze is zichzelf. En daar hebben we behoefte aan."

Davina Michelle won donderdagavond twee 100% NL Awards. Ze won in de categorie Hit van het jaar met het nummer Duurt te lang en kreeg de prijs voor het talent van het jaar.