Al Green, bekend van hits als Let's Stay Together, gaat na zeven jaar weer op tournee. De soulzanger geeft vijf optredens in onder meer Austin en New Orleans.

De zanger geeft in totaal vijf concerten in het zuiden van Amerika, gedurende de maand april, schrijft The Guardian.

Het was enige tijd stil rond de 72-jarige artiest, die zijn meest recente album uitbracht in 2008. Wel bracht hij in de herfst van 2018 nog een cover uit.

Green brak door in de jaren zeventig en verkocht meer dan twintig miljoen exemplaren van de acht albums die hij tijdens zijn meest succesvolle jaren uitbracht.