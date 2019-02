Guus Meeuwis is bezig muziek te schrijven met dj-duo Sunnery James en Ryan Marciano.

"We zijn in de studio geweest met Ryan en Sunnery", vertelde de zanger woensdagochtend in het radioprogramma van Giel Beelen op Veronica. Volgens Meeuwis is het trio "lekker creatief bezig".

De drie stonden onlangs al samen op het podium tijdens De Vrienden van Amstel Live. De twee maakten een remix van Meeuwis' nummer Je moet het voelen.

Momenteel wordt er volgens de zanger aan iets nieuws gewerkt. "Het ligt nog op de tekentafel, maar het was heel leuk om met ze te werken, omdat hun werkwijze totaal anders is. We zien het allebei heel erg zitten."

Het is de bedoeling dat er een Nederlandstalig nummer komt. "Even kijken of dat lukt."