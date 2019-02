Douwe Bob geeft op zondag 14 juli een optreden in het Amsterdamse Bos. Hij is de achtste artiest die wordt aangekondigd voor de reeks zomerconcerten van Live At Amsterdamse Bos.

De zanger won in 2012 het programma De beste singer-songwriter van Nederland en bereikte in 2016 de finale van het Eurovisie Songfestival. In november verscheen zijn laatste album: The Shape I'm In.

De concerten van Live At Amsterdamse Bos vinden tussen mei en september plaats. Eerder werden optredens van A Tribute to 2016, John Butler Trio, Band of Horses, De Dijk, Paul Carrack, Peter Dohert & The Puta Madres en de Edwin Evers Band aangekondigd.

De komende maanden worden nog meer namen bekendgemaakt. Kaarten voor het concert van Douwe Bob gaan komende vrijdag om 10.00 uur in de voorverkoop.