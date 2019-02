Ilse DeLange stond afgelopen zaterdag voor de eerste keer met haar band in een uitverkochte Ziggo Dome. NU.nl zet de recensies van het concert op een rij.

De Volkskrant - vier sterren

"OK en Right with You klinken overtuigender dan op haar wat anoniem geproduceerde laatste album. Belangrijker: Ilse zingt fabelachtig mooi. Er zijn weinig Nederlandse zangeressen die zo ogenschijnlijk gemakkelijk zo naturel en tegelijk zo doorleefd kunnen klinken als DeLange. Daar willen we graag een hele avond van genieten, maar DeLange heeft andere plannen. Na een stevig, sterk eerste half uur mogen 'drie gave gasten' elk een liedje zingen. Leuk voor Blackbird, Judy Blank en Joe Buck, maar volkomen onnodig."

Lees hier de volledige recensie

AD - drie sterren

"Zelfs de grootste cynicus moet even een brok in de keel wegslikken als Ilse DeLange met glinsterende ogen een liedje aankondigt voor iedereen die een dierbare heeft verloren. (...) Het is een passend slot van een fraaie, maar ook grillige zaterdagavond. Eentje waarop DeLange (41) bewijst dat ze haar ervaring weet om te zetten in een nog altijd groeiende liveprestatie. Een avond ook waarop de gemiddelde kwaliteit van DeLanges laatste soloalbum een werkelijk gedenkwaardig optreden in de weg staat."

Lees hier de volledige recensie

Trouw - vier sterren

"Grote verrassingen vallen in Ziggo Dome niet op te tekenen. Gekleed in een zilverkleurige glitteroutfit brengt DeLange een show zonder veel poespas en liveversies die dicht tegen de originelen aanliggen. Kleine verrassingen zijn er wel. Zo zingt ze als een van de toegiften het songfestivalnummer Calm after the storm solo en brengt ze een duet met de Amerikaanse zanger Calum Scott. (...) Enig minpunt van de avond is dat de ontroering niet echt wil toeslaan. Alleen bij het emotioneel geladen nummer Love Goes On over haar overleden vader, kun je in de zaal een speld horen vallen. Maar bij andere ballads is het alsof DeLange zich niet de tijd toestaat om een moment van verstilling te pakken. Weinig kippenvel dus bij haar eerste optreden in Ziggo Dome, maar wel veel feelgoodmomenten."

Lees hier de volledige recensie