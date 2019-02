Krezip gaat een derde concert in de Ziggo Dome geven. Het optreden vindt plaats op donderdag 24 oktober, de kaartverkoop start dinsdag 5 februari.

De concerten op 25 en 26 oktober waren binnen korte tijd uitverkocht.

Krezip kondigde vorige week na tien jaar zijn terugkeer aan. Oorspronkelijk zou de band alleen één concert in de Ziggo Dome geven en een optreden op festival Pinkpop verzorgen.

Krezip brak door met I would stay

Krezip brak in het jaar 2000 door na een optreden op Pinkpop en hun grootste hit I Would Stay haalde in Nederland en België de koppositie in de hitparades.

In de jaren daarna bracht de band meerdere albums uit. Krezip scoorde grote hits met onder meer Out Of My Bed, All My Life en Sweet Goodbyes.

In 2009 besloot de band te stoppen.