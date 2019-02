Het optreden van Maroon 5 tijdens de pauze van de Super Bowl kon zondagnacht op weinig applaus rekenen. Amerikaanse media hadden veel commentaar op het concert van Adam Levine en zijn band.

Deadline schreef dat de "vreselijke" halftime show soul miste en maar niet van start leek te gaan. Esquire merkte op dat Levine "tenminste nog zijn shirt uittrok", maar stelde ook grappend dat het optreden van de band overschaduwd werd door SpongeBob. De cartoonfiguur was even in beeld om gast Travis Scott te introduceren.

USA Today stelde dat de band op safe speelde tijdens het optreden. Volgens de krant was dat precies waar de NFL naar op zoek was na de kritiek en de weigering van sterren als Rihanna en Cardi B om tijdens de Super Bowl op te treden. De recensent oordeelde dat deze aanpak niet voldoende was om het concert memorabel te maken.

Muzikale gasten Big Boi en Travis Scott kregen positiever commentaar, alhoewel Scott een erg korte bijdrage leverde. Hij verliet vrij snel al crowdsurfend het podium. Van het optreden van Big Boi konden televisiekijkers maar deels genieten. De teksten van de Outkast-rapper waren veelal te gewaagd voor de Amerikaanse televisie, waardoor het geluid tijdens zijn optreden meerdere keren werd uitgezet.

Adam Levine, Big Boi en Sleepy Brown tijdens de halftime show. (Foto: AFP)

Artiesten weigerden op te treden uit solidariteit met Colin Kaepernick

Rihanna en Cardi B wilden uit solidariteit met Colin Kaepernick niet optreden tijdens de Super Bowl. De oud-speler weigerde in het seizoen 2016/2017 te gaan staan toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld.

Uit protest tegen raciale ongelijkheid in de VS knielde hij tijdens The Star-Spangled Banner. Hij werd daarna niet meer aangenomen bij American football-teams. Volgens de sporter en zijn aanhangers gebeurt dit niet vanwege dat protest.

Veel sterren deelden destijds op sociale media foto's waarop zij het voorbeeld van Kaepernick voorbeeld volgden. Zangeres Erykah Badu, Empire-bedenker Lee Daniels, televisiemaker Norman Lear, de casts van Grey's Anatomy en The X-Files en Pharrell Williams waren enkele sterren die poseerden op één knie.

Sterren boycotten Super Bowl

Ook maakte een aantal sterren zondag op sociale media duidelijk uit protest niet naar de Super Bowl te kijken. Onder meer regisseur Ava DuVernay en actrice Rosanna Arquette lieten weten de belangrijkste American football-wedstrijd van het seizoen te boycotten uit solidariteit met Kaepernick.

Zondagmiddag liet Ava DuVernay weten: "Ik ben vandaag geen toeschouwer, kijker of supporter van de Super Bowl, vanwege de racistische manier waarop Kaepernick behandeld is en omdat de NFL de gezondheid en het welzijn van de spelers negeert. Deze wedstrijd kijken, staat haaks op waar ik in geloof. Het is het niet waard." Rosanna Arquette antwoordde daarop met: "Me Too." ("Ik ook.")

Andere sterren grepen de gelegenheid aan om actie te voeren. Nick Cannon riep zijn volgers op 7 dollar (ruim 6 euro) over te maken aan een stichting die Kaepernick heeft opgericht, verwijzend naar het shirtnummer van de American football-speler. Lena Waithe deelde een foto van activiste Angela Davis in een shirt met de opdruk 'Ik sta achter Kap'.