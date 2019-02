Krezip voegt een extra avond toe aan hun show in de Ziggo Dome. De Nederlandse band staat naast zaterdag 26 oktober ook vrijdag 25 oktober op het podium in Amsterdam.

"We hadden het niet durven dromen, maar vinden het natuurlijk waanzinnig dat Nederland ons graag weer live ziet! We zijn supertrots op het aankondigen van een tweede show", aldus zangeres Jacqueline Govaert.

Krezip kondigde afgelopen maandag een comeback aan met een optreden op Pinkpop en een show in de Ziggo Dome. Een dag later bracht de band met Lost Without You ook een nieuwe single uit.

De Tilburgse band werd eind jaren negentig opgericht en scoorde hits als I Would Stay en Sweet Goodbyes. Het laatste optreden van de band vond in 2009 plaats in de Heineken Music Hall, die later werd omgedoopt tot AFAS Live.

De kaartverkoop voor de tweede show in de Ziggo Dome is inmiddels van start gegaan. Voor het concert van zaterdag is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.