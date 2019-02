NUshop Aanbiedingen Muziek Extra concert op 1 mei: The Music of Simon & Garfunkel met korting De muziek van Simon & Garfunkel is legendarisch. De Simon & Garfunkel Revival Band komt samen met een strijkersensemble voor een uniek optreden naar het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert van 4 december 2018 is uitverkocht, maar ze komen terug op 1 mei 2019. Mis het niet en boek nu gelijk je kaarten via NU.nl en ontvang 10 euro korting per ticket.