Donderdag is Johnny Lion, het pseudoniem van John van Leeuwarden, op 77-jarige leeftijd overleden. De zanger leed al geruime tijd aan alzheimer en longkanker.

"Vanavond kwam het trieste bericht dat John na een periode van ziekte is komen te overlijden. R.I.P John", schreef zanger Rob de Nijs op zijn Facebook.

De zanger werd bekend met de band Johnny & His Jewels, later omgedoopt tot Johnny & The Jumping Jewels, waarmee de zanger in 1961 een nummer één-hit scoorde met Wheels. Enkele jaren later ging Van Leeuwarden verder als soloartiest.

De Hagenaar scoorde daarna met Sophietje zijn grootste hit. Later scoorde hij nog een hit met Tjingeling en behaalde hij een toptiennotering met Allen in Dallas. Sinds de jaren tachtig woonde Van Leeuwarden in Breda.

Na zijn zangcarrière was de artiest onder meer werkzaam bij Panorama, waarvoor hij columns verzorgde. In 2003 was hij nog te zien in de serie Van God Los.