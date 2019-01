Krezip brengt in het kader van de optredens op Pinkpop en in de Ziggo Dome een nieuw nummer uit. Het lied heet Lost without you.

De band bracht het nummer, dat door Jacqueline Govaert en Gordon Groothedde geschreven is, dinsdagavond ten gehore in De Wereld Draait Door.

"We moeten even focussen", antwoordde leadzangeres Govaert op de vraag van Matthijs van Nieuwkerk waarom de band maar met één nieuw lied komt. "We willen één ding heel goed doen. Dat is al heel wat."

Govaert zegt na de bekendmaking van de twee optredens te zijn overspoeld door positieve reacties. "Het is heel erg leuk allemaal."

'Alle getallen vallen op hun plek'

Maandag werd bekend dat de leden van Krezip weer bij elkaar komen voor een optreden tijdens de vijftigste editie van Pinkpop. In 2000 brak de band door met een optreden op Pinkpop. Het optreden in de Ziggo Dome vindt plaats op 26 oktober 2019.

Volgens de Tilburgse band vallen dit jaar "alle getallen op hun plek". "Het is tien jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat vijftig jaar. Een reünie was nooit een optie, tot we op een dag wakker werden en het ineens de énige optie was."