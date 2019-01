Christina Aguilera gaat een reeks concerten geven in Las Vegas.

Het eerste optreden van haar Xperience-show in het Zappos Theater staat gepland voor vrijdag 31 mei, meldt Billboard dinsdag.

In totaal treedt de 39-jarige Aguilera dit jaar zestien keer op in de Amerikaanse gokstad. "Het is het volgende hoofdstuk in iets nieuws, spannends en creatiefs en geweldig voor mijn fans", zegt de zangeres, die in november haar Liberation Tour afsloot.

"Ik zie Liberation als een groot succes", zegt Aguilera in een verklaring. "De laatste keer dat ik op tournee was, was toen ik zwanger was van mijn zoon (in 2007, red.). Ik heb me een tijdje volledig toegelegd op het moederschap, maar ik wilde weer terug naar mijn fans. Op een podium staan is wat ik het liefste doe, al sinds ik een klein meisje ben."

Aguilera laat fans meedenken over show

Hoewel de setlist nog niet compleet is, belooft de zangeres een spectaculaire show. Ze vraagt haar fans bovendien mee te denken over de nummers die ze wil opvoeren.

"Ik vind het altijd leuk om te weten wat ze voelen en denken. Die ideeën tover ik om tot een geweldige ervaring", zegt zij, refererend aan de naam van haar show.

Aguilera is niet de eerste zangeres met een langlopende concertreeks in Las Vegas. Artiesten als Lady Gaga, Céline Dion en de Backstreet Boys gingen haar voor. Britney Spears zegde onlangs haar optredens in de gokstad af, omdat haar vader ziek is.