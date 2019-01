De Britse zangeres Anne-Marie, die vorig jaar haar debuutalbum Speak your mind uitbracht, zegt dit jaar al met een opvolger van die plaat te komen.

"Ik ga meer muziek uitbrengen, nieuwe muziek", vertelt de 27-jarige zangeres aan NU.nl.

"Het duurde vrij lang voor mijn eerste album verscheen en er stonden veel nummers op die mensen al gehoord hadden tijdens mijn optredens. Deze keer kom ik met dingen die niemand eerder heeft gehoord. Dat maakt het ook best spannend."

Anne-Marie, bekend van nummers als Alarm, Ciao Adios en Rockabye - een nummer dat ze maakte met Clean Bandit en Sean Paul - werd vorige maand genomineerd voor vier Brit Awards, waaronder die voor beste zangeres. "Vorig jaar had ik alleen een nominatie voor beste nieuwkomer, dus dit laat wel zien dat ik enorm gegroeid ben."

'Optredens in Amsterdam zijn altijd memorabel'

De zangeres ziet 2018 dan ook als een jaar waarin alles lukte. "Ik heb veel eigen nummers uitgebracht. Dat was heel fijn, omdat ik in eerste instantie alleen bekend was van mijn samenwerkingen. Verder kwam mijn album uit, ging ik op tournee met Ed Sheeran en deed ik ook nog mijn eigen tour."

Op 16 mei staat Anne-Marie in AFAS Live in Amsterdam. "Daar heb ik zoveel zin in. Mijn geheugen is niet fantastisch, maar optredens in Amsterdam zijn altijd memorabel."

Maandagavond treedt Anne-Marie op bij het Q-hotel in de sneeuw in Oostenrijk, dat door Qmusic is georganiseerd voor luisteraars.