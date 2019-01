Krezip treedt inderdaad op tijdens de vijftigste editie van Pinkpop. Daarnaast geeft de band op 26 oktober een optreden in de Ziggo Dome.

Zangeres Jacqueline Govaert bevestigde het nieuws maandagavond op Instagram.

"We gaan dit jaar nog één keer terug naar Pinkpop waar het allemaal begon en we vieren het met een grote show in de Ziggo Dome." De band brak mede dankzij een show op Pinkpop in 2000 door bij een groter publiek.

Dit jaar vallen "alle getallen op hun plek", aldus de band. "Het is tien jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat vijftig jaar. Een reünie was nooit een optie, tot we op een dag wakker werden en het ineens de énige optie was."

"En we willen het vieren, samen met jullie! Het leven, het feit dat we tien jaar ouder zijn, allemaal gezond zijn en nog steeds vrienden zijn. We willen onze songs weer spelen, met z'n zessen, op Pinkpop en we sluiten 'm af in de Ziggo Dome."

De kaartverkoop voor het concert in de Amsterdam begint vrijdag.

Geruchten over reünie kwamen zondag op gang

Geruchten over een reünie kwamen afgelopen weekend op gang nadat er op de website van de band een aftellende klok was verschenen.

Ook kleurden de socialemedia-accounts van verschillende voormalige Krezip-leden roze, de kleur van Pinkpop.

Verder leek Daan Speelman, de broer van Joost Speelman - die een langdurige relatie had met een van de bandleden van Krezip - maandagochtend op Radio Veronica zijn mond voorbij te hebben gepraat.

"Zo, ja! Niet normaal, hè?", zei Speelman tegen Giel Beelen. "Ik zit al in de auto. Maar ja, jeetje wat een verhaal, hè? Ze gaan weer spelen, ja."

Krezip werd eind jaren negentig opgericht en scoorde hits als I would stay en Sweet goodbyes. Het laatste optreden van de band vond in 2009 plaats in de Heineken Music Hall, die later werd omgedoopt tot AFAS Live.