Elke week brengen artiesten nieuwe muziek uit. NU.nl licht drie bijzondere nummers voor je uit.

James Blake - Mile High

De Britse producer en zanger James Blake bracht vrijdag zijn vierde album uit. Blake werkte op Assume Form samen met artiesten als André 3000 en Moses Sumney. Het nummer Mile High maakte hij samen met rapper Travis Scott en producer Metro Bloomin. Beluister het nummer hier.

Ariana Grande - 7 rings

These are a few of my favorite things uit de musicalfilm The Sound of Music is door de Amerikaanse Ariana Grande in een nieuw jasje gestoken en gevormd tot het nummer 7 rings. De single staat op het vijfde studioalbum van de zangeres dat op 8 februari uitkomt. Eerder bracht Grande de nummers imagine en thank u, next uit. Klik hier om het nummer te luisteren.

Maggie Rogers - Burning

Pas twee jaar nadat een video viral ging waarin Pharrell Williams onder de indruk was van muziekstudente Maggie Rogers, kwam de Amerikaanse met haar eerste studioalbum. Vrijdag bracht ze Heard it in a Past Life uit, waarop het nummer Burning staat. Luister hier het nummer.

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst samen met nieuwe muziek, je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.