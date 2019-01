Na zes jaar komen de Backstreet Boys met een nieuw album, DNA. Kan het nieuwe werk van de inmiddels eind dertigers en veertigers tippen aan de muziek die de boyband maakte in hun hoogtijdagen? NU.nl zet een aantal recensies op een rij.

The Guardian - 3 sterren

"Het lijkt voor zich te spreken dat een groep die suikerzoete hits maakte als I Want It That Way nu overkomt als een stel Peter Pans dat is opgeslokt in de onvergeeflijke kern van de popmuziek, maar hun nieuwe album zet hen juist neer als familiemannen die je af en toe een klap op je kont durven geven."

"Zoals in het nummer No Place, waarin ze zich allen ontpoppen tot hun jongere collega Charlie Puth, maar in de sentimentele videoclip wel te zien zijn naast hun vrouw en kinderen. En dan zijn er ook nummers die zo op de soundtrack van Fifty Shades zouden kunnen staan, zoals New Love - een nummer dat wat ongevoelig lijkt, aangezien bandlid Nick Carter vorig jaar beschuldigd werd van verkrachting. Hij ontkende de aantijging, en de zaak is geseponeerd. Maar je vraagt je af waarom niet hetzelfde is gebeurd met een liedje waarin songteksten zitten als 'Who are you, the sex police? / My sex ain’t got no rules.'"

The Independent - 2 sterren

"Af en toe zijn er interessante momenten. Hoofdnummer Don't Go Breaking My Heart is een met precisie uitgevoerde hitlijst-knaller. De 'doo-doo's', vingerknippen en fluwelen harmonie in Breathe voegen wat welkome afwisseling in textuur toe. Maar voornamelijk bestaat de plaat uit standaard boyband-materiaal, opnieuw opgewarmd en bestrooid met een hagel van moderne pop. Het voelt allemaal zo onnodig."

Billboard - geeft geen sterren

"DNA voelt als een doordachte poging om een publiek aan te spreken dat breder is dan de meisjes en jongens uit de jaren tachtig en negentig die hun obsessie met de boyband in 2019 nog steeds in stand houden. Hoewel DNA niet zo meeslepend is dat het je kan doen vergeten dat het 2019 is en niet 1999, is het overduidelijk dat de Backstreet Boys hun horizon verbreed hebben. Zo schakelen ze de hulp in van nieuwe tekstschrijvers (Chances werd geschreven door Shawn Mendes en Ryan Tedder) en gebruiken ze blazers in het speelse Passionate. En dat werkt."