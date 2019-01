Davina Michelle is ook te horen in The Passion in Concert, de concertversie van het jaarlijkse evenement The Passion. De zangeres speelt verschillende rollen in de voorstelling.

In het verhaal komen verschillende vrouwen voor waar Jezus opvallende ontmoetingen mee heeft. De zangeres zal deze vrouwen spelen.

Daarnaast betreden Simone Kleinsma, Berget Lewis, Brainpower, Danny de Munk, Dwight Dissels, Jeroen van Koningsbrugge, Jim Bakkum en Xander de Buisonjé het podium.

In The Passion in Concert krijgt het lijdensverhaal een nieuwe invalshoek. Het muzikale verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Maria, gespeeld door Simone Kleinsma.

Wegens grote belangstelling voor de voorstelling is ook bekendgemaakt dat er een tweede concert is toegevoegd. Dat vindt plaats in de middag op Tweede Paasdag (22 april).

De kaartverkoop is direct begonnen. Voor de eerste show op 20 april is nog een beperkt aantal tickets verkrijgbaar.