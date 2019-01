In De Oosterpoort in Groningen vond afgelopen weekend Noorderslag plaats, waarbij hiphop volgens recensenten de boventoon voerde. NU.nl zette enkele recensies op een rijtje.

Famke Louise

Famke Louise maakte volgens NRC indruk. "Het showtje waarmee YouTube-ster Famke Louise een gooi deed om als nachtelijke clubact de sprong te maken naar het serieuze popcircuit - ze trainde er al weken voor - werd een blikvanger op Noorderslag. Met de enorme rij publiek voor de veel te klein bemeten bovenzaal. Met haar opvallende opkomst: zittend in een kleine elektronische speelgoedauto met fluorescerende outfit, hoge blokhakken en een snelle planga (zonnebril). Met de soms wat onhandige dansjes met haar dansers, het schieten van nep-geld ('me monnie'). En ja, met een handvol slim geproduceerde liedjes."

3voor12 schrijft dat Famke Louise voor het eerst buiten het discothekencircuit mag laten zien een echte artiest te zijn. "Want kan dat, vanuit het niets - vanuit de holle faam van persoonlijke kletsvideo's op YouTube - binnen een jaar Artiest zijn? De vierdelige docuserie op Videoland liet zien hoe graag Famke Louise dat wil en hoe hard ze ervoor werkt, maar ook hoeveel coaches er nodig zijn om het gebrek aan techniek en de verlammende stijfheid uit het meisje te krijgen. Die stijfheid is er gewoon nog vandaag, en toch weet Famke vriend en hater te verrassen met een vermakelijke set van twintig minuten."

Volgens de Volkskrant is Op me Monnie "een nieuw klassiekertje van de Nederlandse pop. Famke Louise zingt het zonder autotune, en dat is op zijn minst dapper. Want zonder autotune zingen gaat Famke Louise gewoon niet zo goed af, maar haar optreden is grappig. Ze staat stoer in een fluorescerend groen pak tussen twee breakdansende mannen, die even later bankbiljetten de zaal in schieten met een soort bankbiljet schietende pistolen."

Nielson

Volgens OOR ging "de meest ondankbare spot van Noorderslag" naar Nielson. "De zaal stroomt werkelijk leeg om toch nog even een plekje te bemachtigen bij het uitreiken van de Popprijs. Die mensen zien niet dat Nielson zijn transformatie compleet maakt. Met het dansje op Vuurwerk en de Summer Jam beat waarmee hij zijn Beauty & The Brains brengt, verovert Nielson na zijn serieus goede popplaat Diamant toch definitief zijn plekje."

Volgens 3voor12 probeert Nielson "zijn nerdy imago af te schudden" op Noorderslag. "Bij het grote publiek wist hij met zijn cabareteske deuntjes voor een feelgood-gevoel te zorgen, en dat is… nou ja, dat is ook wat waard. Maar Nielson vond het zelf kennelijk ook allemaal wat truttig, dus op Noorderslag danst hij ineens met zijn band alsof ze The Time zijn. Voor zover dat kan als Dordrechtse white boy natuurlijk, maar het werkt wel. Ook muzikaal is het roer om. Nielson is tegenwoordig een synthpopband, ja echt."

Overigens ging de Popprijs, voor een band of artiest die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse popmuziek, naar Ronnie Flex.

Willem

Volgens NRC moet deze Noorderslag voor Willem, die bekend werd met The Opposites, "een beetje surrealistisch" geweest zijn. "Vijf jaar geleden kopte hij nog met kompaan rapper Big2 biertjes van het hoofdpodium ter viering van het winnen van de Popprijs. Nu stond hij solo in de Kleine Zaal met veel kwetsbaarder en persoonlijker werk. 'Neem mij mee, als jij vertrekt in een houten pak', zong hij in een bundel witte lichtstralen. Het was intens, maar het was een hard gevecht om in de serene sfeer de aandacht vast te houden."

Trouw schrijft dat Willem ervoor koos om zijn act helemaal uit te kleden. "De pakkende refreinen, de dansbare beats, de onweerstaanbare vrolijkheid, zijn wederhelft Big2; het is allemaal verdwenen. Erg dapper, maar ook kwetsbaar. Vooral omdat hij niet de beste zanger is komt zijn levensverhaal nauwelijks over."

3voor12 schrijft dat Willem zijn "Kanye-ambities" aardig waarmaakt. "Mogen we Willem hierbij onthalen als de Neder-Kanye? We doen het gewoon, want zo waanzinnig ambitieus en stijlvol is zijn nieuwe show. Hoe hij trefzeker en rustig het podium op stapt, helemaal in het wit gestoken. Hoe de LED-muur achter hem vaak gewoon een wit vlak toont dat de contouren van Willem versterkt, en soms opeens stemmige beelden afspeelt. Een gespierde Willem die het uitgilt, een tedere Willem met zijn kindje, een emotionele Willem met natte oogjes."