Thomas Azier krijgt het Cultuurfonds Pop Stipendium 2019. Met deze prijs van 10.000 euro wil het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovende popartiest of -band bekronen.

Het stipendium moet een stimulans zijn voor de winnaar om zich verder te ontwikkelen.

Azier kreeg het stipendium uitgereikt op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Sevdaliza en Jett Rebel waren ook genomineerd. Volgens de jury is Thomas Azier de terechte winnaar. In het juryrapport staat dat de jury gelooft dat de Fries in staat is toe te werken naar een show van wereldformaat, met als uiteindelijk doel het Olympia in Parijs.

“Zijn plan is creatief en realistisch en we hopen dat de bijdrage van het Cultuurfonds hem net dat laatste financiële zetje kan geven richting die overweldigende show van Nederlandse bodem, mét het cachet van la belle France”, aldus de jury.

Thomas Azier bracht in 2017 zijn veelgeprezen album Rouge uit. De plaat werd, net als zijn debuut vier jaar eerder, beloond met een Edison. De Fries werkte samen met Diplo en Stromae en speelde op festivals als Best Kept Secret, Lowlands, Eurosonic/Noorderslag en Montreal Jazz. Rouge werd vorig jaar genomineerd voor een 3FM Award. Eind vorig jaar kwam ook zijn derde album Stray uit.