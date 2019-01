Om zichzelf te verbeteren kijkt en luistert Davina Michelle covers die ze eerder heeft opgenomen terug, maar daar beleeft de zangeres niet altijd plezier aan. Volgens de Duurt Te Lang-zangeres is ze zelf haar "grootste criticus".

"Op Nieuwjaarsdag heb ik alle covers op mijn YouTube-kanaal teruggekeken, om te zien of en hoe ik ben gegroeid. Dat doe ik heel vaak, om na te gaan wat ik kan verbeteren aan mezelf", aldus Davina Michelle in gesprek met NU.nl.

"Ik vind dat nooit leuk om te doen, want ik ga er soms van cringen. Maar ik moet het doen, want ik ben zelf mijn grootste criticus. Als ik het terugzie, denk ik bijvoorbeeld: nou, die uitspraak! En wat heb ik aan? Die uithaal, dat had je anders moeten doen! Ik kijk dan naar mezelf en denk: ik heb nog zo veel te leren."

Maar volgens de 23-jarige zangeres, die eigenlijk Michelle Davina Hoogendoorn heet, heeft het terugkijken zijn nut al bewezen en heeft ze de afgelopen tijd een behoorlijke vooruitgang ervaren. "Ik vind dat ik dat best over mezelf mag zeggen: ik heb veel groei geboekt in een jaar tijd. Ik begin het nu een beetje onder de knie te krijgen. Steeds vaker denk ik: o, dit is dus zingen."

Davina Michelle en Pink op Malieveld

In 2017 plaatste Davina Michelle een cover van Pinks What About Us op haar YouTube-kanaal, dat nu ruim een half miljoen abonnees telt. De video ging viral en de Amerikaanse artieste kreeg de versie ook te horen. Pink was dermate onder de indruk, dat ze Davina Michelle in het voorprogramma van haar concert op 11 augustus op het Malieveld in Den Haag zette.

Op dit moment beleeft Davina Michelle met een andere cover succes; Duurt Te Langvan Glen Faria. Ze staat bijna dertien weken op nummer één in de Top 40, wat nog geen enkel Nederlands nummer lukte. Als ze de dertien weken redt, stoot ze Marco Borsato van de troon. Zijn hit Dromen Zijn Bedrog stond in 1994 twaalf weken op nummer één.

Eerder versloeg Davina Michelle al Céline Dion en werd ze de succesvolste solozangeres in de Top 40. Dion stond met My Heart Will Go On tien weken bovenaan.