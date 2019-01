Hij is al jarenlang de bestbetaalde Nederlandse dj, werd door de lezers van DJ Mag meerdere malen uitgeroepen tot beste van de wereld en draait inmiddels al ruim twintig jaar mee op het hoogste niveau. Welke weg legde Tiësto, die donderdag zijn vijftigste verjaardag viert, af?

Tijs Verwest, zoals Tiësto eigenlijk heet, wordt op 17 januari 1969 geboren in Breda. Rond zijn vijftiende gaat hij zich bezighouden met het draaien en mixen van platen. Hij wordt geïnspireerd door radioprogramma's als De Soulshow van Ferry Maat, en dan met name het programmaonderdeel Bond van Doorstarters, waarin platen gemixt worden.

In de jaren tachtig begint hij met draaien op studentenfeesten en in clubs, en eind jaren negentig richt Tiësto zijn eigen label op: Black Hole Recordings, dat ook muziek van Ferry Corsten, Johan Gielen en Armin van Buuren uitbrengt.

Tiësto's optreden tijdens het feest Innercity in de Amsterdamse RAI in 1999 wordt gezien als zijn grote doorbraak. In de jaren die volgen sleept hij verschillende prijzen in de wacht en werkt hij aan zijn naamsbekendheid. Zijn remix van The Silence van Delirium gooit internationaal hoge ogen.

Tiësto uitgeroepen tot beste dj ter wereld

In 2002 roepen de lezers van het toonaangevende Britse blad DJ Mag Tiësto voor de eerste van in totaal drie keer uit tot beste dj ter wereld. In dat jaar gaat hij ook op tournee met Moby.

In een interview met de Volkskrant vertelt Tiësto dat hij dankzij zijn moeder zijn droom heeft kunnen najagen. Zij moest haar baan opgeven toen ze werd verlaten door Tiësto's vader. Ze voedde de dj en zijn oudere broer en zus alleen op. "Als mijn vader was gebleven, had hij me zeker op school willen houden, dan had ik niet zomaar kunnen gaan werken als discjockey. Mijn moeder heeft me altijd vrij gelaten."

In hetzelfde interview vertelt Tiësto dat hij zelden andere dj's ziet die net zo'n grote passie hebben voor het vak als hij. "Echte dj's, die het echt om het draaien gaat, zoals Marcello, Dimitri en Remy, zie je bijna niet meer. De meesten gaan naar een feest, draaien daar, en slapen de rest van de week. Want zo is het wel: veel drugs, veel drank, ze verdienen lekker veel geld. Dat nekt de scene."

Anderhalf jaar durende wereldtournee

De successen blijven zich opstapelen. Tiësto geeft in 2004 twee soloconcerten in de GelreDome en is in hetzelfde jaar de eerste dj die de muzikale opening van de Olympische Spelen verzorgt. Ook heeft hij een aantal radioshows. In 2007 volgt de anderhalf jaar durende wereldtournee Elements of Life.

De dj sleept in 2013 een miljoenencontract in de wacht bij Hakkasan, een nieuwe club in Las Vegas. In die tijd wordt zijn vermogen al op tientallen miljoenen euro's geschat. Hij blijft prijzen winnen, zoals een Grammy voor zijn remix van John Legends All of Me en een Edison Oeuvreprijs.

In 2017 geeft Tiësto een optreden in het Breepark: zijn grootste show ooit in Breda. De stad gaat nooit meer uit zijn hart, zegt hij tegen BN DeStem, hoewel hij tegenwoordig voornamelijk in New York woont. "Breda is mijn thuis. Ik zal me nooit meer ergens zo thuis kunnen voelen als daar."

Tiësto is inspiratie voor anderen

Andere dj's, zoals stadgenoot Hardwell - die overigens voor onbepaalde tijd is gestopt met draaien - worden geïnspireerd door Tiësto. "Ik weet nog goed dat ik op TMF het programma The DJ's zag, met mannen als Ferry Corsten, Armin van Buuren en Tiësto", vertelt Hardwell in 2013 aan Nieuwe Revu. "Ik dacht meteen: dat wil ik ook." Hardwell en Tiësto maken samen het nummer Zero76, dat verwijst naar het kengetal van Breda.

Ook Martin Garrix (22) zegt dat hij zonder Tiësto misschien nooit dj was geworden. Garrix begon zelf met het maken van muziek nadat hij Tiësto in 2004 had zien draaien bij de Olympische Spelen.

Dj vraagt 27 jaar jongere vriendin ten huwelijk

Ook op persoonlijk vlak gaat het de dj voor de wind. Nadat een eerdere verloving wordt verbroken, vraagt hij eind 2017 zijn vriendin Annika - die 27 jaar jonger is dan hij - ten huwelijk op de Malediven. "Ik ga de rest van mijn leven doorbrengen met de liefde van mijn leven", schrijft de dj op Instagram.

Hoewel hij donderdag Abraham ziet, vindt Tiësto zichzelf nog lang niet te oud voor het vak. "Daar ben ik helemaal niet mee bezig", vertelde hij vorig jaar aan The Independent.

"Laatst gaf ik een optreden en het publiek ging van begin tot eind los. Ik voelde me 25. De afgelopen 25 jaar heb ik doorgebracht in clubs, omgeven door jonge mensen. Dat houdt mij ook jong. En ik zorg goed voor mezelf. Ik probeer gezond te eten, hoewel ik nog steeds te veel drink."