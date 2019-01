De resterende bandleden van The Cranberries hebben het nieuwe album In the End ondanks het overlijden van zangeres Dolores O'Riordan afgemaakt en aan haar opgedragen.

O'Riordan had in december 2017 alle zangpartijen ingezongen. Een maand later verdronk ze op 46-jarige leeftijd in bad, onder invloed van alcohol.

Nadat de band een tijdlang rust had genomen, besloten de resterende leden hun overleden zangeres te eren met het voltooien van het album.

De Ierse band laat op zijn website weten dat het enorm zwaar was om toch door te gaan met het nieuwe album, in de wetenschap dat de nieuwe nummers nooit live gespeeld zullen worden.

'We dachten allemaal hetzelfde'

"We voelden dat ze dit zelf had gewild en haar familie keurde onze plannen goed. Dolores had ontzettend veel zin om weer te gaan toeren en op te treden. De eerste en laatste studiodag waren het zwaarst. Hoewel niemand het direct uitsprak, dachten we aan het begin van de sessies allemaal hetzelfde: als we onze emoties niet de baas worden, zullen we Dolores onrecht aandoen."

Daarnaast voelde de band tijdens de opnamesessies voortdurend dat dit de laatste keer zou zijn dat de band gezamenlijk in een ruimte aan een Cranberries-album zou werken. "Het laatste nummer dat we opnamen draagt de titel In the End. Toen daagde het ons allemaal volledig: dit was het dan, dit is het einde."

The Cranberries verkochten in de jaren negentig wereldwijd meer dan 30 miljoen albums en scoorden hits met nummers als Zombie, Lingeren Ode To My Family.