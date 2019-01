De videoclip bij het nummer Land Of The Free van The Killers is geregisseerd door Spike Lee.

Lee, die vorige jaar een grote hit scoorde met BlacKkKlansman, maakte voor de video onder meer opnamen bij de Amerikaans-Mexicaanse grens. Hij legde vast hoe Amerikaanse agenten traangas afvuurden op immigranten die in de VS asiel willen aanvragen.

In het nummer ageert The Killers-zanger Brandon Flowers tegen de hete hangijzers in de Amerikaanse politiek; het gevangenisbeleid, de wapenwetten en de immigratiepolitiek van president Donald Trump en de muur op de grens met Mexico.

"Wij maken onze eigen waarden en de waarden van onze voorouders te schande op het moment dat we traangas afvuren op onze broeders en zusters die hier asiel zoeken", schrijft Flowers op Twitter over Land Of The Free.

Familie Flowers emigreerde vanuit Litouwen naar VS

"Ik zie mijn eigen familie in de gezichten van die mensen. Het is immers nog niet zo lang geleden dat mijn oma met haar familie uit Litouwen emigreerde om te ontsnappen aan de onderdrukking van de Sovjet-Unie. Ze lieten alles achter zich om naar de Verenigde Staten te komen, waar ze gevaarlijk werk deden in kolenmijnen."

De zanger houdt van de Verenigde Staten, besluit hij. "Ik weet dat dit over ingewikkelde zaken gaat, maar of je nou links, rechts, of in het midden staat: je moet geloven dat het beter kan."