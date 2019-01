R. Kelly komt naar Nederland. De r&b-zanger treedt 20 april op de Amsterdamse concerthal The Box. Het concert is onderdeel van de Europese King of R&B Tour.

De organisator van het concert, J-Noah Entertainment, wil tegenover NU.nl niet reageren op de ophef rondom de 52-jarige zanger.

Kelly is bekend van hits als I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands Of Time. Maar zeker de laatste weken is er veel commotie rondom de zanger dankzij de documentaire Surviving R. Kelly. Daarin vertellen meerdere vrouwen slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk, mentaal en seksueel geweld door Kelly.

De zesdelige documentaire, die onlangs verspreid over drie avonden werd uitgezonden door de Amerikaanse zender Lifetime, heeft veel stof doen opwaaien. Verschillende collega's van Kelly, onder wie Chance the Rapper en John Legend, kwamen aan het woord.

De staat Georgia is naar aanleiding van de documentaire een strafrechtelijk onderzoek naar Kelly gestart, zo werd dinsdag aangekondigd op een persconferentie in Chicago. De openbaar aanklager heeft al met vermeende slachtoffers en hun families gepraat en zou genoeg materiaal hebben om de zanger te vervolgen. Het lijkt erop dat Kelly er deze keer niet met een schikking van afkomt.

De kaartverkoop voor zijn show begint zaterdag om 13.00 uur.