Davina Michelle veroverde met haar hit Duurt Te Lang een plek in de Top 2000, maar de Rotterdamse snapt daar zelf niets van. De 23-jarige zangeres, die vorig jaar doorbrak dankzij haar deelname aan het tv-programma Beste Zangers, vindt dat ze niet in die lijst hoort.

"Eigenlijk vond ik het bijna belachelijk dat Duurt Te Lang in de Top 2000 kwam", zegt Michelle in gesprek met het AD. "Als ik aan die lijst denk, denk ik aan mijn familie om een vuurkorf meeblèrend met de hits van alle tijden in de laatste dagen van het jaar. Met Marianne Rosenberg, de favoriet van mijn vader, en Queen."

De zangeres voelde zich vereerd dat ze mocht optreden in het Top 2000 café. "De Top 2000, dat is het beste van het beste. Het was een verrassing dat Ruud de Wild daar ineens vertelde dat ik de hoogste Nederlandstalige binnenkomer was op 477. Dan denk je toch: waar slaat dít nou weer op? Hier hóór ik toch niet?"

Haar debuutsingle staat al tien weken op de eerste plaats in de Nederlandse Top 40. Mocht dat vrijdag opnieuw zo zijn, dat breekt ze als solozangeres een record van Celine Dion en Alexis Jordan. "Celine Dion? Meen je dat? Het wordt steeds gekker. Wat onwerkelijk."

Ondertussen is de zangeres al bezig met een opvolger van Duurt Te Lang. "We zijn de laatste tijd volop aan het schrijven geweest. Vorige week heb ik mij zo'n beetje opgesloten in huis en we zijn daarvoor in Amerika geweest om nieuw materiaal te schrijven. In februari gaan we alles verzamelen en bepalen welke single het beste bij mij past en uitkomt. Het zal in elk geval Engelstalig worden. De release is hopelijk eind februari, maar het kan ook later worden. Heel spannend."