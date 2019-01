Canadese fans van The Game kunnen hun idool niet zien optreden. De rapper zou voor het eerst sinds lange tijd weer een aantal shows geven in het land, maar hem is de toegang tot het land ontzegd omdat hij een strafblad heeft.

The Game, wiens echte naam Jayceon Terrell Taylor is, kreeg niet het tijdelijke visum dat nodig is om het land binnen te mogen. Elke artiest met een strafblad heeft zo'n visum nodig, maar de Canadese overheid hield die van de 39-jarige Amerikaan in eigen bezit.

De organisatie van de wereldtour van de Amerikaan baalt. "Met grote frustratie delen wij mede dat The Game niet komt optreden. Dit is vanwege een besluit van de overheid, niet omdat hij zelf heeft afgezegd, zoals hier en daar gesuggereerd is. Hij had veel zin om zijn Canadese fans weer te zien na lange tijd."

De rapper heeft gedurende zijn loopbaan een aantal maal met juridische zaken van doen gehad. Zo kreeg hij een proeftijd van drie jaar toegewezen, nadat hij dreigde een politieagent te vermoorden. Ook is hij verwikkeld in een aanrandingszaak, waarbij er miljoenen van hem geëist worden.

Het is niet bekend of het besluit van Canada gevolgen heeft voor de geplande tour die The Game in maart in Europa begint.