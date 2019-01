Een documentaire over Bob Dylan verschijnt nog dit jaar. De film gaat over de Rolling Thunder Revue-tour die de Amerikaanse zanger in 1975 en 1976 heeft gedaan. Oscarwinnaar Martin Scorsese zal de film gaan maken.

Er gingen al langer geruchten dat de film er zou komen, maar Variety meldt donderdag dat de film momenteel wordt gemaakt en nog dit jaar wordt uitgezonden via Netflix, onder de titel Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese.

Welke vorm de film precies krijgt, is nog niet bekend. In 2005 kwam er al een documentaire over Bob Dylan uit: No Direction Home: Bob Dylan. Volgens bronnen zal de komende documentaire een wat verhalendere vorm krijgen dan de film van veertien jaar geleden.

Netflix zegt dat de film "de onrustige sfeer laat zien die in 1975 in de VS heerste en de vreugdevolle muziek die Bob Dylan in de herfst van dat jaar speelde". De streamingdienst omschrijft Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese als "een documentaire, concertfilm en koortsdroom".

De zanger zou ook zijn geïnterviewd voor de film. Dat wordt uniek genoemd, aangezien de 77-jarige Blowin' in the wind-zanger nog maar weinig camera-interviews geeft.

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.