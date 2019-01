Lady Gaga is van plan het nummer Do What U Want, dat ze samen met R. Kelly maakte, van alle streamingdiensten te laten verwijderen.

Dat doet de zangeres naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen R. Kelly, schrijft ze op Twitter.

"Ik sta 1.000 procent achter deze vrouwen", verwijst ze naar de vrouwen die over de zanger praten in de zesdelige documentaire Surviving R. Kelly, die onlangs te zien was op Lifetime. "Ik geloof ze, ik weet dat ze lijden en ik vind dat hun stemmen gehoord moeten worden."

De 32-jarige zangeres, die zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik, zegt dat ze in de tijd dat Do What U Want werd uitgebracht (in 2013) niet lekker in haar vel zat. "Ik wilde destijds iets provocerends maken omdat ik boos was en het trauma uit mijn leven nog niet had verwerkt."

'Sorry dat ik me niet eerder heb uitgesproken'

"Als ik nu terug in de tijd kon gaan en met mijn jongere ik kon praten, zou ik haar vertellen dat ze de therapie moest ondergaan die ik inmiddels heb ondergaan, zodat ze kon omgaan met de post-traumatische staat waarin ze verkeerde. Ik kan niet meer terug, maar ik kan wel vooruit en ik wil iedereen die slachtoffer van seksueel misbruik is steunen."

Lady Gaga zal nooit meer samenwerken met R. Kelly, besluit ze. "Het spijt me dat ik de situatie niet beter heb ingeschat toen ik jonger was, en het spijt me dat ik me niet eerder heb uitgesproken over deze zaak."